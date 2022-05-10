Жіноча збірна України з пляжного футболу - у топ-5 найкращих команд світу

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оновила рейтинг національних збірних після відбору на Всесвітні пляжні ігри 2023 року та змагань другого етапу Євроліги-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт BSWW.

Жіноча і чоловіча збірні України вибороли перепустки до фінальних турнірів. Жіноча команда піднялася у рейтингу на чотири позиції. Тепер підопічні Юрія Клименка перебувають на п'ятому місці.

Чоловіки порівняно з попереднім рейтингом піднялися на шість місць і тепер перебувають у реєстрі BSWW на 11-у місці.