Збірна України по футболу вийшла на Євро-2024

Українська командра здобула перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу з рахунком 2:1.

Перший Тайм закінчився з рахунком 1:0 не на користь українців.

А вже у другому - українці відігрались і рахунок став 1:1.

На 84 хвилині матчу Підопічні Сергія Реброва забили другий м’ яч у нижній кут воріт Вальдімарссона - 2:1.

Саме цей гол і приніс путівку українцям на Євро-2024.

Нагадаємо, що Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині.

Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі приймуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.