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Збірна України по футболу вийшла на Євро-2024

27 березня 2024, 08:19
Збірна України по футболу вийшла на Євро-2024
Uefa.com
Українська командра здобула перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу з рахунком 2:1.

Перший Тайм закінчився з рахунком 1:0 не на користь українців. 

А вже у другому - українці відігрались і рахунок став 1:1. 

На 84 хвилині матчу Підопічні Сергія Реброва забили другий м’ яч у нижній кут воріт Вальдімарссона - 2:1. 

Саме цей гол і приніс путівку українцям на Євро-2024.

Нагадаємо, що Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині. 

Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі приймуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

 
збірна Україниєвро-2024

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