Збірна України по футболу вийшла на Євро-2024
Перший Тайм закінчився з рахунком 1:0 не на користь українців.
А вже у другому - українці відігрались і рахунок став 1:1.
На 84 хвилині матчу Підопічні Сергія Реброва забили другий м’ яч у нижній кут воріт Вальдімарссона - 2:1.
Саме цей гол і приніс путівку українцям на Євро-2024.
Нагадаємо, що Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині.
Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі приймуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.