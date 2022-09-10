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Стало відомо яких суперників отримала Україна у кваліфікації Євро-2024 з футболу

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) пройшло жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу.
Стало відомо яких суперників отримала Україна у кваліфікації Євро-2024 з футболу Фото: uefa.com.
Футболісти національної збірної України зіграють в групі С разом з командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти, повідомляє Укрінформ.
 
Результати жеребкування кваліфікації Євро-2024:
 
група А - Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр,
 
група В - Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар
 
група С - Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта
 
група D - Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія
 
група Е - Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова
 
група F - Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія
 
група G - Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
 
група H - Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино
 
група I - Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра
 
група J - Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.
 
Відбірковий турнір стартує 23 березня 2023 року і завершиться в листопаді. Напряму на чемпіонат Європи вийдуть переможці груп і збірні, що посядуть другі місця. Останні три команди визначаться за підсумками стикових матчів, які відбудуться у березні 2024 року.
 
Фінальний турнір XVII чемпіонату Європи з футболу пройде у десяти містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.
 
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09 10 2022 14:51
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