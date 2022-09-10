Стало відомо яких суперників отримала Україна у кваліфікації Євро-2024 з футболу

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) пройшло жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу.

Футболісти національної збірної України зіграють в групі С разом з командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти, повідомляє Укрінформ.

Результати жеребкування кваліфікації Євро-2024:

група А - Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр,

група В - Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

група С - Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

група D - Хорватія, Вельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

група Е - Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова

група F - Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

група G - Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

група H - Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино

група I - Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

група J - Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбірковий турнір стартує 23 березня 2023 року і завершиться в листопаді. Напряму на чемпіонат Європи вийдуть переможці груп і збірні, що посядуть другі місця. Останні три команди визначаться за підсумками стикових матчів, які відбудуться у березні 2024 року.

Фінальний турнір XVII чемпіонату Європи з футболу пройде у десяти містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.