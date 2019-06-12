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Україна виплатила $644,7 млн валютних боргів за місяць

Більшу частину цієї заборгованості склали виплати держави за облігаціями внутрішньої державної позики, випущеними у євро. Так, Мінфін виплатив 425,5 мільйонів євро за держборгом
Протягом листопада 2019 року уряд погасив державної заборгованості в іноземній валюті на загальну суму 644,7 мільйона доларів (у доларовому еквіваленті).
Україна виплатила $644,7 млн валютних боргів за місяць Фото: з відкритих джерел

Такі дані наводить Національний банк України, повідомляє "Громадське".

Більшу частину цієї заборгованості склали виплати держави за облігаціями внутрішньої державної позики, випущеними у євро. Так, Мінфін виплатив 425,5 мільйонів євро за держборгом.

Ще 9,2 мільйона доларів уряд виплатив за доларовими облігаціями зовнішньої державної позики.

Крім цього у листопаді Україна виплатила 84,4 мільйона доларів за кредитами Міжнародного валютного фонду.

"Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь Уряду 304,9 млн доларів від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті", - повідомили у Нацбанку.

За підсумками листопада міжнародні резерви України зросли на 500 мільйонів доларів.

Станом на початок листопада державний борг України склав 81,83 мільярда доларів.

У вересні державний борг України виріс на 1 мільярд доларів, у серпні він складав 81,92 мільярда доларів та зменшився проти липня на 0,5 мільярда доларів.

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06 12 2019 14:18
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