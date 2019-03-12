Стало відомо як і коли запрацює Фонд національного багатства

"Ми плануємо внести закон у парламент, публічно обговорити його з депутатами, ухвалити і створити фонд"

"Загалом ідея дуже проста. Світовий досвід показує, що централізоване управління державним корпоративним сектором ефективніше, ніж децентралізоване, розкидане по міністерствах. Централізоване управління - це сучасний тренд."

У Міністерстві економіки вивчають модель централізованого управління державними активами через Фонд національного багатства, запланований запуск відбудеться у 2020 році, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив замміністра економіки Павло Кухта в інтерв’ю для ЕП.

"До початку січня ми маємо подати список компаній, де держава за законом не зможе продавати більш ніж 50% + 1 акцію. Ці активи залишатимуться в основному в державній власності, у них можна буде залучати міноритарних інвесторів.

Ці державні підприємства мають скласти базу для створення централізованої структури з управління державними активами. Я говорю про створення Фонду національного багатства", - наголосив він.

Кухта повідомив, що модель такого холдингу ще розробляється і буде представлена пізніше.

"Загалом ідея дуже проста. Світовий досвід показує, що централізоване управління державним корпоративним сектором ефективніше, ніж децентралізоване, розкидане по міністерствах. Централізоване управління - це сучасний тренд.

Світова практика показує: якщо активами управляє комерційна структура на кшталт Kemasik в Сінгапурі чи "Самрук-Казини" в Казахстані, то процес управління стає деполітизованим і більш ефективним з фінансової точки зору.

Компанії приносять більше коштів власнику, тобто народу, і менше використовуються для політичних забаганок. Корупція скорочується. Централізоване управління - це спосіб зробити держсектор сучасним", - підкреслив він.

Заступник міністра заявив, що нова структура також буде мати незалежне корпоративне управління, аби виключити можливу політизацію.

"Це (деполітизація - ЕП) забезпечується збалансуванням повноважень на рівні політичного контролю за цією структурою, тобто форматом нагляду над нею, правилами призначення, звільнення та підзвітності цієї людини.

Фонд повинен мати незалежну наглядову раду та корпоративне управління, щоб ним не можна було керувати вручну.

Для реалізації цього рішення потрібні законодавчі зміни. У фіналі це рішення ухвалюватиме парламент. Етап парламентського обговорення ідеї ще попереду", - заявив заступник міністра.

Також Кухта підтвердив, що Фонд національного багатства запрацює у 2020 році.

"Ми плануємо внести закон у парламент, публічно обговорити його з депутатами, ухвалити і створити фонд", - резюмував Кухта.

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