Компанія з Ліхтенштейну планує збудувати потужну вітроелектростанцію на Сумщині
Відповідний меморандум підписала міська влада міста Кролевець, неподалік якого мають збудувати електростанцію, з компанією-інвестором ESE Investment AG, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що компанія оцінила інвестиції у нову вітроелектростанцію на рівні 375 мільйонів євро. Після побудови електростанції, вона продаватиме електрику у єдину енергосистему України за "зеленим" тарифом.
Раніше норвезька та китайська компанії анонсували початок будівництва найбільшої вітроелектростанції у Європі на Запоріжжі.
Зазначимо, що енергія, яку виробляють в Україні "зелені" електростанції (вітрові та сонячні електростанції) продається за "зеленим" тарифом, який в Україні один з найвищих у Європі. Напередодні в уряді запропонували інвесторам добровільно погодитися на зниження цього тарифу.
Зазначимо, що зелені тарифи - це тарифи, за якими держава виплачує власникам сонячних та вітроелектростанцій кошти за їхню електроенергію Такі тарифи є вищими за ринкову вартість електрики для того, аби стимулювати розвиток альтернативної енергетики в Україні. Високий розмір таких тарифів призвів до того, що сама електроенергія для споживачів також є дорожчою.
В умовах ринку електроенергії, "зелені тарифи" електростанціям виплачує компанія Гарантований покупець. Вона ж викуповує електроенергію в Енергоатому та Укргідроенерго, перепродаючи її населенню за фіксованим тарифом. Через зависокий "зелений" тариф Гарантований покупець зазнає збитків, а у його платіжному балансі формується дефіцит.
Нагадаємо, що норвежці побудують в Україні вітропарки на 700-800 МВт
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