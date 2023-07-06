Україна й Болгарія підписали меморандум про співпрацю в енергетиці

Меморандум має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Пріоритетами у співпраці визначено обмін знаннями та досвідом для захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних та кіберзагроз.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

Меморандум має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Сторони зобов'язалися:

забезпечувати доступну енергію,

підтримувати промисловий і регіональний розвиток,

підтримувати безпеку й добробут своїх народів,

розширювати співпрацю,

розширювати загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату,

скорочувати викиди вуглецю.

З урахуванням статусу України як кандидата на вступ до Європейського Союзу та зобов'язань Болгарії як держави – члена ЄС сторони домовилися активізувати подальшу взаємовигідну співпрацю у сфері ядерної енергетики, "зеленої" енергетики, водню, систем накопичення енергії та "розумних" мереж.

Пріоритетами у співпраці визначені також обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз.

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софіїї.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.