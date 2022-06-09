Україна з Польщею домовилися про тимчасове відкриття додаткового пункту пропуску

Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях

Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту", – написав він. За словами Найєма, додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.

"Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях", – резюмував посадовець.