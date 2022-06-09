CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗадля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна з Польщею домовилися про тимчасове відкриття додаткового пункту пропуску
Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях
Фото: Getty Images
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту", – написав він. За словами Найєма, додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.
"Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях", – резюмував посадовець.
Нагадаємо, що 4 вересня у понад 45 кілометрів утворилася черга із вантажівок на українсько-польському кордоні.
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