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Україна з Польщею домовилися про тимчасове відкриття додаткового пункту пропуску

Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях
Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.
Україна з Польщею домовилися про тимчасове відкриття додаткового пункту пропуску Фото: Getty Images
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
 
"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту", – написав він. За словами Найєма, додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей. 
 
"Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях", – резюмував посадовець.
 
Нагадаємо, що 4 вересня у понад 45 кілометрів утворилася черга із вантажівок на українсько-польському кордоні.
 
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06 09 2022 21:32
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