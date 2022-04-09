Понад 45 кілометрів, така черга із вантажівок утворилась на українсько-польському кордоні

З польської сторони необхідно збільшити кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, аби врегулювати ситуацію на українсько-польському кордоні із затримкою вантажних автомобілів, черги з яких перевищують 45 кілометрів.

Таку думку висловив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід", - зазначив він.

Представник міністерства уточнив, що кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 раза, а середній час проходження одного авто через українські служби зменшився до 10-15 хвилин. Втім, потік із тисячі автівок усе одно упирається в корок на польському боці.

У докризовий період польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу, а станом на зараз кількість транспортних засобів зменшилася в рази, наприклад, 28 серпня мова йде про 12 вантажівок, а 31 серпня – лише 19.

"Рішення є. Ми його пропонували багато разів, на багатьох закритих, відкритих, спільних та двосторонніх зустрічах. Воно дуже просте: збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. Просто потрібно більше людей, що проводять контроль з польського боку", - резюмував він.