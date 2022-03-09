НОВИНИЗ понеділка, 5 вересня, призупинить роботу пункт пропуску«Устилуг» на кордоні з Польщею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинить роботу
Фото: gettyimages.com
Як пояснили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, закриття пов'язано з ремонтними роботами.
«За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску «Устилуг» триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що потребує відключення від електроживлення. Тому пропуск і оформлення всіх транспортних засобів за обома напрямками (виїзду і в'їзду в Україну) в цей проміжок часу буде припинений», - йдеться у повідомленні.
Тим часом легкові вантажівки загальною масою до 7,5 тонн зможуть слідувати через пункт пропуску «Угринів».
Раніше повідомлялось, що Україна починає евакуацію своїх громадян з Криму.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 09 2022 19:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- Здатність адаптуватися - запорука успіху української армії. Про боротьбу адаптацій на війні росії проти України від австралійського генерала Міка Раяна
- На Київщині горять 5 торфовищ