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Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинить роботу

З понеділка, 5 вересня, призупинить роботу пункт пропуску«Устилуг» на кордоні з Польщею.
Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинить роботу Фото: gettyimages.com

Як пояснили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, закриття пов'язано з ремонтними роботами.

«За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску «Устилуг» триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що потребує відключення від електроживлення. Тому пропуск і оформлення всіх транспортних засобів за обома напрямками (виїзду і в'їзду в Україну) в цей проміжок часу буде припинений», - йдеться у повідомленні.

Тим часом легкові вантажівки загальною масою до 7,5 тонн зможуть слідувати  через пункт пропуску «Угринів».

Раніше повідомлялось, що Україна починає евакуацію своїх громадян з Криму.

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03 09 2022 19:44
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