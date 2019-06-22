СПОРТ НОВИНИЧемпіонка світу Дарина Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал II Європейських ігор, які відбуваються в Мінську (Білорусь).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула перше "золото" на Європейських іграх-2019
У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг
Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, вигравши у фіналі в чинної чемпіонки Європи 24-річної росіянки Ірини Долгової, повідомляє Укрінформ.
В іншому поєдинку за "золото" Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.
До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.
Нагадаємо, що українка Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.
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22 06 2019 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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