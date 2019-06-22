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Україна здобула перше "золото" на Європейських іграх-2019

У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг
Чемпіонка світу Дарина Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал II Європейських ігор, які відбуваються в Мінську (Білорусь).
Україна здобула перше "золото" на Європейських іграх-2019 Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, вигравши у фіналі в чинної чемпіонки Європи 24-річної росіянки Ірини Долгової, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку за "золото" Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Нагадаємо, що українка Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.

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22 06 2019 21:32
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