Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону Юлія Журавок показала другий час в індивідуальній гонці

Українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.

Фото: AP

В індивідуальній гонці українка показала другий результат і отримала срібну медаль, повідомляє НОК. Першою до фінішу прийшла Ганна Еберґ зі Швеції. Бронзу завоювала Ірина Кривко з Білорусі, повідомляє профільне видання biatlon.com. Що стосується інших українських учасниць чемпіонату, то Валентина Семеренко в індивідуальній гонці посіла 11-те місце, Анастасія Меркушина - 18-те, Ольга Абрамова стала 47-ю, а Віта Семеренко - 51-ю. Раніше в лютому українка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок. Також, Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію