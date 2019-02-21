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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону

Юлія Журавок показала другий час в індивідуальній гонці
Українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону Фото: AP

В індивідуальній гонці українка показала другий результат і отримала срібну медаль, повідомляє НОК.

Першою до фінішу прийшла Ганна Еберґ зі Швеції. Бронзу завоювала Ірина Кривко з Білорусі, повідомляє профільне видання biatlon.com.

Що стосується інших українських учасниць чемпіонату, то Валентина Семеренко в індивідуальній гонці посіла 11-те місце, Анастасія Меркушина - 18-те, Ольга Абрамова стала 47-ю, а Віта Семеренко - 51-ю.

Раніше в лютому українка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок.

Також, Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.

 
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21 02 2019 09:13
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