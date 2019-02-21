СПОРТ НОВИНИУкраїнська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону
Юлія Журавок показала другий час в індивідуальній гонці
Фото: AP
В індивідуальній гонці українка показала другий результат і отримала срібну медаль, повідомляє НОК.
Першою до фінішу прийшла Ганна Еберґ зі Швеції. Бронзу завоювала Ірина Кривко з Білорусі, повідомляє профільне видання biatlon.com.
Що стосується інших українських учасниць чемпіонату, то Валентина Семеренко в індивідуальній гонці посіла 11-те місце, Анастасія Меркушина - 18-те, Ольга Абрамова стала 47-ю, а Віта Семеренко - 51-ю.
Раніше в лютому українка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок.
Також, Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 02 2019 09:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles