Україна зможе використовувати бельгійські F-16 лише на власній території

Київ матиме право використовувати надані Бельгією F-16 тількі на українській території.

Про це прем'єр-міністр Александер Де Кроо сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Правила використання винищувачів закріплені в безпековій угоді, яку сьогодні було підписало.

"Все, що входить у нашу угоду, чітко розписано. Українські Збройні Сили зможуть їх використовувати на українській території", – сказав прем'єр-міністр Бельгії.

Він додав, що Бельгія прагне поставити декілька літаків уже цьогоріч, також це зроблять і інші країни.

Нагадаємо, що сьогодні Україна та Бельгія підписали безпекову угоду.

Після чого стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.