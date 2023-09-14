Україна знищила російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд
Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
Про це розповіли джерела в СБУ, пише УП.
"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.
Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".
Джерела у Службі безпеки також говорять, що росіян у Криму очікують нові "сюрпризи".
Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".
Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи це атаки дронів по півострову чи "бавовна" на Кримському мосту.
В ніч на 13 вересня в Севастополі пролунали кілька потужних вибухів. Пізніше стало відомо про пожежу у Південній бухті на території Севастопольського морського заводу (Севморзавод). Було пошкоджено російські дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".