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ПОЛІТИКА

Україна знищила російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд

14 вересня 2023, 10:48
Україна знищила російський комплекс ППО
Фото: rbc.ua
Як повідомляють по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Про це розповіли джерела в СБУ, пише УП.

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.

Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Джерела у Службі безпеки також говорять, що росіян у Криму очікують нові "сюрпризи".

Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи це атаки дронів по півострову чи "бавовна" на Кримському мосту.

В ніч на 13 вересня в Севастополі пролунали кілька потужних вибухів. Пізніше стало відомо про пожежу у Південній бухті на території Севастопольського морського заводу (Севморзавод). Було пошкоджено російські дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

війнаППО Тріумф

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