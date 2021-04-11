Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Guardian
Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.
Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.
Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.
Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.
Нагадаємо, що Зеленський з дружиною прибув до Британії для участі у кліматичній конференції
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