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Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь
На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед яких Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.
Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля Фото: pixabay

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Guardian

Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.

Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.

Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

Нагадаємо, що Зеленський з дружиною прибув до Британії для участі у кліматичній конференції

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04 11 2021 10:56
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