Україні обіцяють весняну погоду - у неділю до 14° тепла,- КАРТА

Температура повітря, за прогнозами синоптиків, вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 5-10° тепла

В Україні у неділю, 17 лютого, опадів не передбачається, температура коливатиметься від 2 морозу вночі до 10 тепла вдень, на півдні країни - до 14.

"Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах більшості північних, центральних, східних областей та Карпатського регіону подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на гідрометцентр.

Температура повітря, за прогнозами синоптиків, вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 5-10° тепла, в західній та південній частинах країни подекуди 11-14°, на півночі Лівобережжя - 2-4° тепла.

18-19 лютого в Україні також очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 18 лютого - від 3° тепла до 2° морозу, в Чернігівській та Сумській областях - 1-6° морозу. 19 лютого зниження температури, крім західних областей, до 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя місцями до 10-12° морозу. Вдень на Лівобережжі близько 0°, на решті території 3-8° тепла, 19 лютого на крайньому заході 10-12° тепла.

У середу, 20 лютого, в Україні переважно без опадів. Температура вночі в західних областях близько 0°, у східних областях - 5-10° морозу, на решті території 1-7° морозу; вдень 3-9° тепла.

21 лютого на більшій частині території України невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 0-6° тепла, на півдні до 9° тепла.

У Києві у неділю, 17 лютого, мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

У Київській області також прогнозується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

У понеділок і вівторок, 18-19 лютого, у Києві та області буде хмарно, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18 лютого від 2° морозу до 3° тепла, 19 лютого - 4-9° морозу; вдень 3-8° тепла.

20 лютого у Києві та області температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень - 3-8° тепла.

21 лютого - невеликі опади (переважно дощ). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла