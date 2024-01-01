росія не рахується з людськими втратами, щоб створити враження необмежених ресурсів – генерал Годжес

Таким способом рф намагається підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України.

росія не рахується з втратами у живій силі на полі бою, аби створити враження необмеженості людських ресурсів і підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України.

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ..

"Я вважаю те, що ми бачимо, – це спроба Кремля створити перед Заходом враження, що в росії є необмежені ресурси, що вони будуть з’являтися знову і знову", – сказав генерал.

Таку думку висловив Годжес, коментуючи наступальні операції росії, проведені восени.

Також він додав, що росія готова втрачати сотні солдатів щодня, "аби тільки це виглядало так, що в них є безмежна кількість резервів".

У росії знають, "що у них "немає можливості завдати Україні рішучого нокауту", тому у такий спосіб розраховують підірвати волю українців до боротьби, а в Заходу – бажання допомагати Україні.