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Україні без НАТО потрібно буде збільшити армію до 1,5 млн військових – Зеленський

14 лютого 2025, 16:11
Україні без НАТО потрібно буде збільшити армію до 1,5 млн військових – Зеленський
John Moore, BBC
Україна на сьогодні має 110 бойових бригад.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що за певних умов Україні може доведеться збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Якщо ми не в НАТО, або допоки не в НАТО - це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна себе захисти. Тобто, це відповідна натівська зброя, і відповідна кількість воїнів, наших українських. Але, що це за кількість? - Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими - це буде армія півтора мільйона. Півтора мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж півтора мільйона, але приблизно бойові бригади - так, будуть десь у два рази менші, аніж ті, що нам потрібні. У них 220. У нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить нам потрібно 220", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, наразі в українському бюджеті є дотація на суму в 40 мільярдів гривень, а потрібно хоча б у півтора рази збільшити, а це приблизно 60 млрд щороку, проте питання, звідки будуть взяті ті кошти озвучено не було. 

Крім того, в четвер, 13 лютого, ми писали, що Зеленський повідомив про "хороший результат на фронті".

 

НАТОвійна в Україні

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