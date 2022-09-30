Українська ГТС є єдиним легальним шляхом для транзиту газу з росії - експерт

Газотранспортна система України здатна перекрити обсяги газу, які транспортувалися обхідними газогонами

З огляду на аварії на Північних потоках та відкликання ліцензії на транспортування газу до Європи у "Турецького потоку", українська газотранспортна система залишилася єдиним легальним шляхом для транзиту російського газу.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу, передає Укрінформ.

Він нагадав, що уряд Нідерландів відкликав ліцензію на експлуатацію газогону "Турецький потік".

"Фактично, на сьогодні українська ГТС є єдиним нормальним, легітимним шляхом постачати газ з росії до Європи. Безумовно, наша компанія, яка оперує газотранспортною системою, виконує всі свої зобов'язання у повному обсязі й регулярно пропонує збільшити транспортування", - сказав Харченко.

Він наголосив, що українська ГТС здатна перекрити обсяги газу, які транспортувалися обхідними газогонами.

За словами експерта, наразі випадків відновлення інфраструктурних проєктів на зразок Північного потоку немає.

"Чи можливо буде відновити Північні потоки? Дуже сумнівно. І точно ні в кого немає відповіді, як це робити", - прокоментував Харченко.

У Європейській раді вважають, що інциденти на російських трубопроводах є результатом навмисних дій, які вимагають ретельного розслідування.