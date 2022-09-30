Точну причину пошкодження Nord Stream ще не встановлено - Пентагон

На це знадобиться ще кілька днів

Наявної інформації про пошкодження газогону Nord Stream поки недостатньо, аби достеменно встановити їх причину.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.

"Стосовно нападу - чи пошкодження - трубопроводу, то зараз є багато спекуляцій. Утім, чесно кажучи, поки не буде проведене повне розслідування, ніхто не матиме змоги визначити, що саме трапилося", - сказав Остін.

Він додав, що вже встиг обговорити цей інцидент із датським колегою.

"Він звернув увагу, що знадобиться кілька днів, аби зібрати необхідну команду, вивчити місце інциденту й спробувати визначити, що трапилося", - зазначив міністр.

За словами глави Пентагону, "поки ми не отримаємо більше інформації чи зможемо провести подальший аналіз, ми не спекулюватимемо на тему того, хто міг бути відповідальним".

Як повідомлялося, 27 вересня 2022 року в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталося витікання газу. В ЄС заявили, що витоки на обох газогонах є результатом навмисних дій.