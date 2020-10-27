Українська податкова служба анонсувала запуск "податкового бота" в листопаді

Державна податкова служба запустить у листопаді "податковий бот" Тaxsevicebot, повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

"У листопаді ми запускаємо Тaxsevicebot через месенджери - Telegram, Viber. На першому етапі можна буде у такий спосіб отримати і стан розрахунків із бюджетом, і реєстраційні дані, облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків", - сказав він під час прес-конференції у вівторок, повідомляє "Інтерфак-Украна".

За словами Любченка, на другому етапі через бот платники податків отримають можливість попереднього заповнення звітності для платників єдиного податку, а також сплати податків у два кліки й оповіщення про виникнення податкового боргу.

Голова податкової наголосив, що, незважаючи на кризу, кількість платників податків цього року збільшилася на 600 тис. - до 3,434 млн.

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