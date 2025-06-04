Українська розвідка зламала російське бюро Туполєва і викрала стратегічні дані

У спецслужбі розповіли деталі.

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на ресурси російської компанії із виробництва авіаційної техніки. Мова йде про конструкторське бюро "Туполєв", вказує джерело у спецслужбах виданню hromadske.

Унаслідок цієї кібератаки бійці ГУР отримали інформацію стратегічного рівня на понад 4,4 гігабайти: особисті дані персоналу "Туполєва", їхні місця проживання, службове листування керівництва бюро, резюме інженерів, протоколи закритих засідань та службову інформацію про закупівлі.

Українські кіберфахівці зламали також сайт "Туполєва" та розмістили на ньому зображення сови (елемент емблеми ГУР), яка тримає літак рф.

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина" на території росії, в результаті якої вдалось знищити або пошкодити понад 40 літаків.

3 червня незаконно побудований росіянами Кримський міст уразили вибухівкою, закладеною на рівні дна. Українська спецслужба розповіла, що внаслідок спецоперації були сильно пошкоджені підводні підпірки опор мосту на рівні дна, цьому "посприяли" 1,1 тонна вибухівки в тротиловому еквіваленті.