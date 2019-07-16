Українська влада драконівськими методами викорінює російську мову, - Росія в ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія згодна з тим, що захист і просування мови титульної нації є завданням кожної держави, зокрема України.

"Ми не виступаємо проти української мови, яку до речі в Росії дуже добре розуміють, а на захист російської, викорінювати яку упереджена українська влада заходилася драконівськими, хащовими методами. Я вже не кажу, що це суперечить всім конвенціям із захисту прав людини і базовим правам людини", — сказав Небензя, йдеться в "Громадське".

Постпред РФ стверджує, що Рада Безпеки повинна розглядати мовний закон, бо він нібито порушує одну з резолюцій, яка "має відношення до Мінських домовленностей".

"Сьогодні набирають чинності положення документу, які передбачають найжорстокішу примусову українізацію всіх боків життя і поступово впроваджують покарання за використання не української мови", — наголосив він.

Небензя заявив, що "ті, хто знають історію України", розуміють, що "питання культурної ідентичності лежить в основі того розколу, який пережила країна після Майдану 2014 року".

Представник Росії також вважає, що російські українці не є "класичною меншиною в Україні", вони офіційно не вважаються нею, але насправді російська мова є рідною або звичною для спілкування для більшості жителів України.

"Наймахровіші націоналісти мають розуміти, що російська мова є рідною для багатьох українських громадян, невже тут незрозуміло, що каральні заходи є одним із засобів розколу українського суспільства", — сказав Небензя.

Він також звернувся до інших членів Радбезу, зазначивши, що вони "можуть підіграти майданним політикам і зробити вигляд, що такі речі можна сприймати без критики", або можуть надіслати чіткий сигнал, що "захист національної ідентичності не має зводитися до порушення прав російськомовного населення".

Небензя запропонував "надіслати чіткий сигнал Радбезу", що Україні треба запобігти розмежування суспільства, аби довести спільну прихильність Мінським домовленностям.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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