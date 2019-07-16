Санаторій Нацбанку в Яремче знову спробують продати на аукціоні
Аукціон пройде 13 серпня в системі ProZorro.Продажі. Стартова ціна комплексу - 64,4 млн грн. Крок аукціону - 644 900 грн., йдеться в Ліга.net.
"Це вже не перша спроба продати" Прикарпаття ". Оздоровчий комплекс в отличном состоянии, під охороною і підтримується в належному технічному стані, взимку опалюється", - написав Трубаров у Facebook.
Він також зазначив, що перша черга будівництва - будівля корпусу №2 - повністю завершена. Будівля укомплектовано меблями, сантехнікою, освітленням, але не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 метрів), через що будівля не може експлуатуватися.
"Сама будівля складається з п'яти дворівневих номерів і трьох апартаментів. Будинок побудований за індивідуальним проектом. Загальна площа - 2 029,75 м2", - додав Трубаров.
За його словами, друга черга будівництва - це фактично будівництво контрольно-пропускного пункту, підземних очисних споруд та реконструкція відкритого водоймища, яке інвестор повинен завершити протягом року і ввести комплекс в експлуатацію.
У лютому ФДМУ почав приватизацію непрофільних активів Нацбанку. Першим об'єктом став гірський оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче. Тоді початкова вартість була 51,9 млн грн.
Раніше, автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.
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