Українське зерно не можна залишати гнити у сховищах – голова МЗС Німеччини

Німеччина працює з партнерами, аби посилить роботу з транспортування зерна залізницею.

Німеччина працює з союзниками, щоб гарантувати, що українське зерно не залишиться гнити у сховищах після того, як росія вийшла з Чорноморської ініціативи.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок,цитує Reuters.

Бербок звинуватила росію в шантажі та спробі використати зерно як зброю за рахунок найбідніших верств населення світу.

Вона зазначила, що Німеччина працює з партнерами, аби посилить роботу з транспортування зерна залізницею.

"Сотням тисяч людей, якщо не сказати мільйонам, терміново потрібно зерно з України, тому ми працюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб зерно в Україні не гнило в силосах найближчими тижнями, а потрапило до людей у світі, які терміново потребують цього", - сказала міністр.

17 липня рф заявила, що виходить з "зернової ініціативи"нібито через те, що умови кремля "не виконують".

При цьому країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Учора, 19 липня,Міністерство оборони рф пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять в українські порти, вважатимуться залученими до війни.

Також путін висунув умови повернення до "зернової угоди". "Базовою" умовою автократ вважає "відновлення початкової гуманітарної суті" чорноморської зернової ініціативи.