НОВИНИНайбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 32 тис. га, або 41%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські аграрії засіяли 26% прогнозованої площі під озимі зернові
Фото: e-crimea.info
Сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимих зернових культур, яких станом на 3 жовтня 2022 року посіяно понад 1,2 млн га, або 26% до прогнозу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що пшениці посіяно 1,1 млн га (27% від прогнозованих площ), ячменю - 96 тис. га (14%) та жита - 35 тис. га (41%).
За попередній тиждень посіяно 516 тис. га озимих на зерно.
Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 989 тис. га. Зокрема, за попередній тиждень було посіяно 28 тис. га озимого ріпаку.
Раніше повідомлялося, що український агропромисловий комплекс зазнав збитків на $4 млрд внаслідок російського вторгнення.
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04 10 2022 10:09 МЕДІА
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