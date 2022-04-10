Українські аграрії засіяли 26% прогнозованої площі під озимі зернові

Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 32 тис. га, або 41%

Сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимих зернових культур, яких станом на 3 жовтня 2022 року посіяно понад 1,2 млн га, або 26% до прогнозу.

Зазначається, що пшениці посіяно 1,1 млн га (27% від прогнозованих площ), ячменю - 96 тис. га (14%) та жита - 35 тис. га (41%).

За попередній тиждень посіяно 516 тис. га озимих на зерно.

Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 989 тис. га. Зокрема, за попередній тиждень було посіяно 28 тис. га озимого ріпаку.