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Український агропромисловий комплекс зазнав збитків на $4 млрд

Ольга
Матарикіна
Для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд
Український агропромисловий комплекс зазнав збитків на $4 млрд Фото: e-crimea.info
Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд доларів внаслідок російського вторгнення. Для відновлення втрачених активів знадобиться понад 30 млрд доларів.
 
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає прес-служба міністерства.
 
"Наразі ми маємо понад 4 млрд доларів прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад  22 млрд доларів втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", - сказав Висоцький.
 
Він наголосив, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.
 
За словами заступника міністра, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.
 
Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.
 
"З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством", -  сказав заступник міністра.
 
Він додав, що до війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Тому стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки, а підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.
 
Нагадаємо, через знищення армією країни-агресора рф зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.
 
Тому Україна скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища.
 
Раніше в Мінагрополітики повідомили, що аграрії залучили доступних кредитів на 57 млрд грн.
 
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20 09 2022 20:54
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