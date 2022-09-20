Український агропромисловий комплекс зазнав збитків на $4 млрд

Для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд

Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд доларів внаслідок російського вторгнення. Для відновлення втрачених активів знадобиться понад 30 млрд доларів.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає прес-служба міністерства

"Наразі ми маємо понад 4 млрд доларів прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 млрд доларів втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", - сказав Висоцький.

Він наголосив, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.

За словами заступника міністра, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

"З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством", - сказав заступник міністра.

Він додав, що до війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Тому стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки, а підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.

Нагадаємо, через знищення армією країни-агресора рф зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.

Тому Україна скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища.