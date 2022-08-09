RSS
НОВИНИ

Аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів - Мінагрополітики

Станом на 8 вересня українські аграрії за 2022 рік у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" залучили 57,17 млрд гривень кредитів.
Аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів - Мінагрополітики Фото: blogs.ft.com

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Кредитами скористались 30 996 сільськогосподарських товаровиробників.

Під посівну кампанії до 1 червня аграрії взяли кредити на суму 38,6 млрд грн. З 1 червня кредити залучили 12 314 аграріїв на загальну суму 18,62 млрд грн.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період стали:

  • Київська область (3,42 млрд млн грн);
  • Вінницька область (2,29 млрд грн);
  • Чернігівська область (1,68 млрд грн).

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: 

  • "Ощадбанк" (5,4 млрд грн);
  • "Райффайзен Банк" (3,92 млрд грн);
  • "Креді Агріколь банк" (3,55 млрд грн).

"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", – додали в Мінагрополітики.

У відомстві пояснили, що процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

Раніше в НБУ заявили, шо дефіциту валюти в касах не буде.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 21:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.