Аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів - Мінагрополітики
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Кредитами скористались 30 996 сільськогосподарських товаровиробників.
Під посівну кампанії до 1 червня аграрії взяли кредити на суму 38,6 млрд грн. З 1 червня кредити залучили 12 314 аграріїв на загальну суму 18,62 млрд грн.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період стали:
- Київська область (3,42 млрд млн грн);
- Вінницька область (2,29 млрд грн);
- Чернігівська область (1,68 млрд грн).
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали:
- "Ощадбанк" (5,4 млрд грн);
- "Райффайзен Банк" (3,92 млрд грн);
- "Креді Агріколь банк" (3,55 млрд грн).
"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", – додали в Мінагрополітики.
У відомстві пояснили, що процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.
Раніше в НБУ заявили, шо дефіциту валюти в касах не буде.
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