Українська рибна галузь зазнала збитків на 47 млн доларів через військову агресію росії – Мінагрополітики

Ці цифри не є остаточними, після деокупації всієї території України вони збільшаться в рази.

Українська рибна галузь зазнала збитків на 47 мільйонів доларів унаслідок військової агресії російської федерації. Про таке свідчать дані станом на 1 листопада 2022 року, розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня під час пресконференції в Укрінформі.

"Згідно з останнім звітом, над яким працювали Мінагрополітики, Державне агентство меліорації та рибного господарства України разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, цифри такі. По аквакультурі у нас збитки 21,6 млн дол. і по промисловому рибальству – 25,4 млн дол. Це попередні дані на 1 листопада 2022 року", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що ці цифри не є остаточними, після деокупації всієї території України вони збільшаться в рази.

За даними Мінагрополітики, у 2022 році промисловий вилов риби у водоймах країни у зв'язку зі збройною агресією рф скоротився на понад 70% порівняно з 2021 роком.