Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українська рибна галузь зазнала збитків на 47 млн доларів через військову агресію росії – Мінагрополітики

10 січня 2023, 15:25
Українська рибна галузь зазнала збитків на 47 млн доларів через військову агресію росії – Мінагрополітики
Фото: Ганна Бура
Ці цифри не є остаточними, після деокупації всієї території України вони збільшаться в рази.

Українська рибна галузь зазнала збитків на 47 мільйонів доларів унаслідок військової агресії російської федерації. Про таке свідчать дані станом на 1 листопада 2022 року, розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня під час пресконференції в Укрінформі.

"Згідно з останнім звітом, над яким працювали Мінагрополітики, Державне агентство меліорації та рибного господарства України разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, цифри такі. По аквакультурі у нас збитки 21,6 млн дол. і по промисловому рибальству – 25,4 млн дол. Це попередні дані на 1 листопада 2022 року", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що ці цифри не є остаточними, після деокупації всієї території України вони збільшаться в рази.

За даними Мінагрополітики, у 2022 році промисловий вилов риби у водоймах країни у зв'язку зі збройною агресією рф скоротився на понад 70% порівняно з 2021 роком.


збиткивійнаМінагрополітикиУкраїнарф тероризм

Останні матеріали

Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється