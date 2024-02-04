Українські артилеристи вимушені змінити тактику обстрілів – ЗМІ

Вони більше не можуть вести вогонь навмання, натомість змушені вибирати лише конкретні підтверджені цілі.

Зростаючі труднощі з боєприпасами в Україні паралізують її воєнне зусилля, змушуючи країну жертвувати довгостроковою стратегією на користь короткострокової впевненості.

росія утримує перевагу в артилерійських боєприпасах з майже двох років з початку війни. Ця перевага тільки зросла в останні місяці, оскільки Україна має труднощі здобути перевагу над зростаючим імпульсом росії. Україна зараз випускає лише 2 000 снарядів на день, тоді як росія - 10 000 снарядів на день.

Про це пише Business Insider.

За словами старшого радника "Центру стратегічних і міжнародних досліджень" Марка Канчіана, таке обмеження кількості боєприпасів означає, що Україна змушена дедалі більше визначати пріоритети для своїх цілей.

"Для артилерії це означає - не стріляти по підозрілих російських цілях, а вести вогонь лише по відомих позиціях", - сказав Канчіан в інтерв'ю Business Insider.

За його словами, нинішні запаси боєприпасів дозволяють українським військам вести вогонь лише по прямих і підтверджених загрозах, що перешкоджає довгостроковій обороноздатності, оскільки українці змушені економити снаряди з єдиною метою - стримувати росіян.

Як зазначив ще один аналітик, Саймон Майлз, артилерія потрібна для придушення ворога – "не лише для того, щоб вбивати захисників, але й для придушення інших, хто може прийти їм на допомогу".

Відповідно безпосередні наслідки українських проблем з боєприпасами, ймовірно, посилюватимуть труднощі, з якими зіткнулася Україна під час невдалого контрнаступу минулого року

"Без артилерії вони не зможуть маневрувати, - сказав Майлз. - "Це означає, що їм буде набагато важче займатися відвоюванням території".

За словами Майлза, значна увага до боєприпасів як для росії, так і для України походить від старої радянської військової доктрини, яка орієнтована на артилерію. росія, зокрема, покладається на переважну кількість артилерії для боротьби з українською обороною.

Раніше повідомлялось, що українські війська відчувають гостру нестачу постачання боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Кулеба заявив, що наша країна працює над різними варіантами отримання боєприпасів для ЗСУ.