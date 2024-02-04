Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українські артилеристи вимушені змінити тактику обстрілів – ЗМІ

04 лютого 2024, 13:14
Українські артилеристи вимушені змінити тактику обстрілів – ЗМІ
Фото: U.S. army
Вони більше не можуть вести вогонь навмання, натомість змушені вибирати лише конкретні підтверджені цілі.

Зростаючі труднощі з боєприпасами в Україні паралізують її воєнне зусилля, змушуючи країну жертвувати довгостроковою стратегією на користь короткострокової впевненості.

росія утримує перевагу в артилерійських боєприпасах з майже двох років з початку війни. Ця перевага тільки зросла в останні місяці, оскільки Україна має труднощі здобути перевагу над зростаючим імпульсом росії. Україна зараз випускає лише 2 000 снарядів на день, тоді як росія - 10 000 снарядів на день.

Про це пише Business Insider.

За словами старшого радника "Центру стратегічних і міжнародних досліджень" Марка Канчіана, таке обмеження кількості боєприпасів означає, що Україна змушена дедалі більше визначати пріоритети для своїх цілей.

"Для артилерії це означає - не стріляти по підозрілих російських цілях, а вести вогонь лише по відомих позиціях", - сказав Канчіан в інтерв'ю Business Insider.

За його словами, нинішні запаси боєприпасів дозволяють українським військам вести вогонь лише по прямих і підтверджених загрозах, що перешкоджає довгостроковій обороноздатності, оскільки українці змушені економити снаряди з єдиною метою - стримувати росіян.

Як зазначив ще один аналітик, Саймон Майлз, артилерія потрібна для придушення ворога – "не лише для того, щоб вбивати захисників, але й для придушення інших, хто може прийти їм на допомогу".

Відповідно безпосередні наслідки українських проблем з боєприпасами, ймовірно, посилюватимуть труднощі, з якими зіткнулася Україна під час невдалого контрнаступу минулого року

"Без артилерії вони не зможуть маневрувати, - сказав Майлз. - "Це означає, що їм буде набагато важче займатися відвоюванням території".

За словами Майлза, значна увага до боєприпасів як для росії, так і для України походить від старої радянської військової доктрини, яка орієнтована на артилерію. росія, зокрема, покладається на переважну кількість артилерії для боротьби з українською обороною.

Раніше повідомлялось, що українські війська відчувають гостру нестачу постачання боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Кулеба заявив, що наша країна працює над різними варіантами отримання боєприпасів для ЗСУ.

війнаЗСУбоєприпасиартилерія

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється