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ПОЛІТИКА

Кулеба заявив, що наша країна працює над різними варіантами отримання боєприпасів для ЗСУ

31 січня 2024, 13:27
Кулеба заявив, що наша країна працює над різними варіантами отримання боєприпасів для ЗСУ
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Глава МЗС зазначив, що наша країна продовжує працювати з двома партіями у США.

Якщо Україна не отримає необхідну кількість артилерійських боєприпасів з одного місця, то буде працювати, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

Про це розповів Кулеба в інтерв'ю BBC Newsnight.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - сказав глава МЗС.

Він наголосив, що якою б не була ціна підтримки України для партнерів, ціна забезпечення миру у світі може бути в рази більшою, якщо наша країна не переможе у війні з росією.

Кулеба додав, що Україна продовжує працювати з обома партіями у США, щоб забезпечення фінансування допомоги.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - наголосив міністр.

До 1 березня Євросоюз встигне відправити Україні лише 600 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, пише Bloomberg, посилаючись на західних дипломатів. Вони пояснили таку ситуацію постійними затримками виробництва та побоюваннями, що запаси ЄС може бути виснажено. 

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

ЄСЗСУбоєприпасиКулеба

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