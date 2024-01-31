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ПОЛІТИКА

ЄС не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, що був обумовлений раніше – Bloomberg

31 січня 2024, 10:22
ЄС не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, що був обумовлений раніше – Bloomberg
Через нестачу снарядів перед ЗСУ з'являється перспектива "нечесного бою" з російськими окупантами, стверджує один з експертів.

До 1 березня Євросоюз встигне відправити Україні лише 600 тисяч снарядів з обіцяного мільйона.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на західних дипломатів.

Вони пояснили таку ситуацію постійними затримками виробництва та побоюваннями, що запаси ЄС може бути виснажено. 

"Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", - цитує видання слова дипломатів.

Потенційну загрозу того, що у ЄС не вкладаються у дедлайн, спрогнозував дослідник Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі. За його словами, якщо ЗСУ не вистачить боєприпасів, атаки росіян з допомогою піхоти та артилерії по позиціях захисників продовжаться. Це може обернутися нечесним боєм для українських захисників. 

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

ЄСбоєприпаси

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