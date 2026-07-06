Українські атаки на НПЗ спричинили найгіршу паливну кризу в росії – FT

Лише у травні українські сили успішно атакували російські НПЗ 16 разів.

Україна значно посилила атаки на російські нафтопереробні заводи, що вже призвело до найглибшої паливної кризи в росії від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними польської аналітичної групи Rochan Consulting, лише у травні українські сили успішно атакували російські НПЗ 16 разів – це найбільший показник за весь час війни. Загалом від початку 2026 року по таких об'єктах було завдано щонайменше 194 ударів, що у 11 разів перевищує аналогічний показник минулого року.

Видання зазначає, що Україна та росія цього року вийшли на рекордні темпи застосування безпілотників і ракет. На думку аналітиків, ефективність українських ударів зросла завдяки масштабуванню власного виробництва дронів, вдосконаленню тактики та підтримці американської розвідки, яка допомагає прокладати маршрути в обхід російської ППО.

За офіційними даними Міноборони рф, за перше півріччя 2026 року над територією росії та окупованими українськими регіонами нібито було збито 63 933 українські безпілотники. Майже половину цієї кількості російська сторона заявила лише за травень і червень, що, на думку FT, свідчить про безпрецедентне навантаження на систему протиповітряної оборони.

Аналітики вважають, що через постійні атаки росії дедалі важче захищати критичну енергетичну та військову інфраструктуру. Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов заявив, що кремль недооцінив здатність України розгорнути масове виробництво далекобійних засобів ураження.

"путін не зміг змусити Україну капітулювати, але дав їй достатньо часу, щоб розвинути масове виробництво засобів для глибоких ударів", – зазначив Пухов.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних підприємств росії – Омського НПЗ, розташованого на відстані близько 2500 км від державного кордону України.