Українські банки знижують ставки за депозитами

Середня ставка для періодів від місяця до трьох впала на 0,18 п.п. і становить 8,78% річних.

Протягом минулих двох тижнів в українських банках ставки за депозитами знизилися. Найпомітніше опустилася прибутковість за гривневими вкладами.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net, повідомляє "Економічна правда".

Знизили ставки банки "КредіАгріколь", "Універсал", "Індустріал", "Південний", "ПУМБ", "ПриватБанк", "ПроКредит", "Райффайзен Аваль".

Гривневі вклади найістотніше знизили середні депозитні ставки. Синхронно знизилася прибутковість для термінів понад півроку і понад рік (на 0,22 п.п. до 10,63% і до 10,29% річних відповідно). Депозити на період від 3 місяців до півроку подешевшали на 0,2 п.п. і пропонують 10,49% річних.

Середня ставка для періодів від місяця до трьох впала на 0,18 п.п. і становить 8,78% річних. Вклади терміном до місяця не зазнали змін і надають 8,8% річних. А прибутковість безстрокових заощаджень виросла на 0,24 п.п. до 6,72% річних.

Вклади в доларах менш помітно знизили процентні ставки. Максимально втратили в ставках терміни від півроку до року - 0,5 п.п., і пропонують 1,54% річних. Синхронно опустилася прибутковість депозитів на термін понад три місяці і понад рік (на 0,03 п.п. до 1,2% і до 1,97% річних відповідно).

Депозити строком від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 0,96% річних. Депозити періодом менше місяця як і раніше надають 2,19% річних. А безстрокові заощадження подорожчали на 0,32 п.п. і пропонують 0,69% річних.

Депозити в євро знизили ставки мінімально. Середня ставка для вкладів строком понад рік впала на 0,02 п.п. і становить 1,22% річних. Вклади на періоди від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 0,84% річних.

Решта періодыв не змінилися і пропонують ті ж відсотки, що і раніше: на терміни до місяця - 2,16% річних, від трьох до 6 місяців - 0,81% річних, а від 6 до 12 - 1,15% річних. Безстрокові заощадження надають 0,29% річних.

Нагадаємо, що Українці розмістили 2,4 млрд грн на ЕКО-депозиті "Укргазбанку"