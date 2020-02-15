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Українці розмістили 2,4 млрд грн на ЕКО-депозиті Укргазбанку

Завдяки цьому, за даними установи скорочуються викиди СО2 на 75 тис. тонн щорічно
У банку зазначають, що розміщені кошти спрямовуються на фінансування виключно проєктів із захисту довкілля. Кошти вкладників спрямовуються для фінансування 63 енергоефективних проєктів.
Українці розмістили 2,4 млрд грн на ЕКО-депозиті Укргазбанку Фото: google.com

З моменту запуску запуску "ЕКО-депозит" українці розмістили на ньому вже понад 2,4 млрд грн своїх заощаджень, повідомляє "Економічна правда".

У банку зазначають, що розміщені кошти спрямовуються на фінансування виключно проєктів із захисту довкілля. Кошти вкладників спрямовуються для фінансування 63 енергоефективних проєктів.

Завдяки цьому, за даними установи скорочуються викиди СО2 на 75 тис. тонн щорічно. А також відбувається заміщення використання викопного палива на 86200 Гкал для опалення понад 26 тис квартир.

За даними банку з-поміж інших програм ЕКО-депозиту за час його дії віддали перевагу 70% вкладників Укргазбанку, і цей показник постійно зростає. ЕКО-депозит можна відкрити на 1-24 місяці, зі ставкою 12%. Валюта розміщення – гривня, долари США та Євро. Виплату процентів передбачено в кінці строку або ж щомісячно.

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15 02 2020 14:30
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