Українські безпілотники атакували Калузьку і Брянську області рф
В ніч на 1 грудня відразу у двох регіонах росії були вибухи: дрони атакували Калузьку і Брянську області.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Вибухи пролунали приблизно о 2 годині ночі у Калузької області.
Російський губернатор заявив, що сили ППО у Малоярославецькому районі нібито БпЛА літакового типу.
Через падіння дрону на околиці одного з населених пунктів виник спалах.
Безпілотник впав поза територією житлової забудови, постраждалих немає. Проте вже через 15 хвилин канали почали писати про пожежу у Стародубському районі Брянської області рф.
Пожежа виникла після атаки дрону.
Пізніше з'явилася офіційна інформація: губернатор регіону заявив, що безпілотник нібито повністю знищив житловий будинок.
Також згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.
Українська сторона наразі не коментувала атаки.
Днями ми писали, що дрони атакували порт у Каспійську, через який Іран постачає зброю в рф.