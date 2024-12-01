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Українські безпілотники атакували Калузьку і Брянську області рф

01 грудня 2024, 09:52
Українські безпілотники атакували Калузьку і Брянську області рф
image: afp
росіяни заявляють про пожежі.

В ніч на 1 грудня відразу у двох регіонах росії були вибухи: дрони атакували Калузьку і Брянську області. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи пролунали приблизно о 2 годині ночі у Калузької області. 

Російський губернатор заявив, що сили ППО у Малоярославецькому районі нібито БпЛА літакового типу. 

Через падіння дрону на околиці одного з населених пунктів виник спалах. 

Безпілотник впав поза територією житлової забудови, постраждалих немає. Проте вже через 15 хвилин канали почали писати про пожежу у Стародубському районі Брянської області рф. 

Пожежа виникла після атаки дрону. 

Пізніше з'явилася офіційна інформація: губернатор регіону заявив, що безпілотник нібито повністю знищив житловий будинок. 

Також згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.

Українська сторона наразі не коментувала атаки. 

Днями ми писали, що дрони атакували порт у Каспійську, через який Іран постачає зброю в рф.

 

війна в Українівтрати рф

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