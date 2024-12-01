Українські безпілотники атакували Калузьку і Брянську області рф

росіяни заявляють про пожежі.

В ніч на 1 грудня відразу у двох регіонах росії були вибухи: дрони атакували Калузьку і Брянську області.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи пролунали приблизно о 2 годині ночі у Калузької області.

Російський губернатор заявив, що сили ППО у Малоярославецькому районі нібито БпЛА літакового типу.

Через падіння дрону на околиці одного з населених пунктів виник спалах.

Безпілотник впав поза територією житлової забудови, постраждалих немає. Проте вже через 15 хвилин канали почали писати про пожежу у Стародубському районі Брянської області рф.

Пожежа виникла після атаки дрону.

Пізніше з'явилася офіційна інформація: губернатор регіону заявив, що безпілотник нібито повністю знищив житловий будинок.

Також згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.

Українська сторона наразі не коментувала атаки.

Днями ми писали, що дрони атакували порт у Каспійську, через який Іран постачає зброю в рф.