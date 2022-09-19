Українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня Ольга

Матарикіна

В Болгарії продовжили безплатне проживання біженців у готелях до 31 жовтня Згодом уряд запропонує інші рішення У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях. Після її закінчення 31 жовтня 2022 року українцям запропонують нові варіанти. Про це міністр туризму Ілін Дімітров розповів в ефірі телеканалу БНТ. Розміщення біженців з України в готелях Болгарії триватиме до 31 жовтня в поточному обсязі, зазначив він. Після цього програма безкоштовного проживання з харчуванням українців закінчиться. "Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму", - сказав міністр туризму. Влада Болгарії у червні змінювала програму проживання для українців, що втекли від війни. Тоді зменшили добове фінансування, а самих біженців частково переселили в простіші заклади, які не були задіяні в курортний сезон для туристів на узбережжі Чорного моря. В країні сподіваються, що у після жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, натомість запрацює нова - з інтеграції у соціальну систему. "Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм виплати дуже складний. Цього тижня будуть зроблені останні платежі за червень та липень. Виявлено дуже мало порушень, в основному, в дубляжі", - додав Ілін Дімітров. 25 липня 20022 року закінчився термін медичного страхування, яке оплачувала держава тим, хто отримав , тимчасовий захист у Болгарії до 26 квітня. Українці, які перебувають в Болгарії понад 90 днів, зобов'язані оплачувати медичні страховки самостійно, окрім незахищених категорій. Раніше повідомлялося, що Польща,Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни.

Фото: Getty Images

У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях. Після її закінчення 31 жовтня 2022 року українцям запропонують нові варіанти. Про це міністр туризму Ілін Дімітров розповів в ефірі телеканалу БНТ. Розміщення біженців з України в готелях Болгарії триватиме до 31 жовтня в поточному обсязі, зазначив він. Після цього програма безкоштовного проживання з харчуванням українців закінчиться. "Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму", - сказав міністр туризму. Влада Болгарії у червні змінювала програму проживання для українців, що втекли від війни. Тоді зменшили добове фінансування, а самих біженців частково переселили в простіші заклади, які не були задіяні в курортний сезон для туристів на узбережжі Чорного моря. В країні сподіваються, що у після жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, натомість запрацює нова - з інтеграції у соціальну систему. "Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм виплати дуже складний. Цього тижня будуть зроблені останні платежі за червень та липень. Виявлено дуже мало порушень, в основному, в дубляжі", - додав Ілін Дімітров. 25 липня 20022 року закінчився термін медичного страхування, яке оплачувала держава тим, хто отримав , тимчасовий захист у Болгарії до 26 квітня. Українці, які перебувають в Болгарії понад 90 днів, зобов'язані оплачувати медичні страховки самостійно, окрім незахищених категорій. Раніше повідомлялося, що Польща,Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни

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