Українські дрони атакували один з найбільших нафтопереробних заводів рф

Він знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.

В понеділок, 3 березня, ударні БпЛА атакували Уфимський нафтопереробний завод в росії, який знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.

Про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав в Telegram-каналі.

"Ворог повідомляє про удар по Уфі. Невідомі БПЛА атакували Уфимський НПЗ", - йдеться в дописі.

Коваленко додав, що він один з найбільших, адже його потужність становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Також за інформацією, оприлюдненою в російських Telegram-каналах, вибух на території Уфимського НПЗ пролунав о 02:38 за місцевим часом.

Пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

Керівник ЦПД написав, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни.

"НПЗ має стратегічне значення для армії рф, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки та мастильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автомобільного транспорту", - додав він.

Минулого тижня ми писали, що в Генштабі підтвердили атаку дронів на два кримських аеродроми і НПЗ.