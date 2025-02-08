Українські дрони уразили нафтоперегінну станцію у Волгоградській області рф
В ніч на суботу безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області рф.
Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова
Бочаров заявив, що атаку дронів на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області нібито "було відбито".
Він додав, що обійшлося без пожежі та постраждалих.
Кілька днів тому ми писали, що ЗСУ атакували єдиний у Краснодарському краї НПЗ.