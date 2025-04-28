Українські дрони вкотре атакували "Кремній ЕЛ" у Брянську

Востаннє підприємство атакували на початку року.

В понеділок, 28 квітня, у Брянську рф безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ".

Про це голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав в Telegram-каналі.

"Це вже не перша атака проти заводу. Раніше "Кремній ЕЛ" вже призупиняв через це роботу", - йдеться в пості.

"Кремній ЕЛ" виробляє наступну мікроелектроніку : для ракетних комплексів; зенітно-ракетних комплексів "Панцир"; ракет "Іскандер"; радіолокаційних станцій; систем радіоелектронної боротьби і БпЛА.

Нашадаємо, що в січні російський завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу після атаки.