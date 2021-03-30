Українські сервісні центри зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple
Про це повідомляється на сайті Apple, пише "Економічна правда".
"Програма незалежних сервісних центрів від Apple незабаром буде доступна у більш ніж 200 країнах, майже в усіх країнах, де продаються товари Apple. Програма, запущена у 2019 році та розширена до Європи та Канади минулого року, надає постачальникам послуг ремонту доступ до оригінальних деталей Apple, інструментів для ремонту та діагностики, щоб запропонувати безпечний та надійний ремонт продуктів Apple. Зараз є понад 1500 пунктів незалежного ремонту, що обслуговують клієнтів у США, Канаді та Європі", - йдеться у повідомленні.
Участь у програмі безкоштовна, подати заявку сервісні компанії можуть за посиланням.
"Приєднання до програми не вимагає жодних витрат. Щоб отримати сертифікацію, постачальники послуг з ремонту повинні зобов’язатись мати сертифікованого техніка Apple, який виконуватиме ремонт. Процес сертифікації простий і безкоштовний", - пояснили в компанії.
Починаючи з кінця цього тижня, зацікавлені постачальники ремонту у цих країнах та регіонах можуть подати заявку: Афганістан, Австралія, Бангладеш, Бутан, Бразилія, Камбоджа, Острови Кука, Фіджі, Гуам, Гонконг, Індія, Індонезія, Японія, Корея, Лаос, Макао, Малайзія, Мальдіви, Монголія, М'янма, Непал, Нова Зеландія, Пакистан та інші.
Пізніше цього року програма стане доступною в інших країнах, серед яких Україна.
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