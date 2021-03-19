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Apple посилює захист від стеження у застосунках

Застосунки можуть "стежити" за діями споживачів на інших платформах
Apple невдовзі випустить оновлення операційної системи iOS 14.5, де користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір застосунками їхніх даних незалежно від розробника, у компанії попереджають про спроби Китаю обійти зміни.
Apple посилює захист від стеження у застосунках Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Економічна правда".

Так, застосунки можуть "стежити" за діями споживачів на інших платформах та вебсайтах для створення таргетованої реклами. Проте в Apple хочуть боротися з несанкціонованим збором даних й відтак в оновленій версії iOS користувачі повинні будуть надавати згоду збір даних усіма застосунками.

Facebook Inc. та інші компанії, що займаються цифровою рекламою, побоюються, що більшість людей не надаватимуть такі дозволи, що негативно вплине їхні доходи.

Проте низка китайських компаній, зокрема Baidu Inc., ByteDance Ltd. та Tencent Holdings Ltd. готують спроби обійти зміни у політиці Apple. За даними Financial Times, компанії використовують систему CAID, розроблену Китайською асоціацією реклами та урядовим аналітичним центром.

"Умови App Store однаково стосуються всіх розробників у всьому світі, зокрема й Apple", – йдеться у заяві американського техгіганта. "Ми переконані, що перед тим, як відстежувати користувачів, слід запитати їх дозволу. Програми, які нехтуватимуть вибором користувача, будуть видалені".

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19 03 2021 13:46
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