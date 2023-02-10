Українські захисники збили 61 крилату ракету – Залужний

Українські захисники ввечері 9 лютого та зранку 10 лютого збили 61 крилату ракету.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

"З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним (ворогом - ред.) здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калібр" – 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу "Shahed", - повідомив головнокомандувач.

Силами і засобами ЗСУ та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів".

Залужний повідомив, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (Ту-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

Нагадаємо, росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.