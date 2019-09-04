Українські ЗМІ, що транслюють меседжі Кремля, підпадають під закон "Про санкції"

"З точки зору свободи слова і принципу захисту незалежної журналістики, жодних обмежень для преси не може бути. Але в Україні є законодавство, яке регулює введення санкцій"

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що для захисту державних інтересів від інформаційної агресії російських спецслужб із використанням деяких українських видань держава має ширше застосовувати закон "Про санкції".

"З точки зору свободи слова і принципу захисту незалежної журналістики, жодних обмежень для преси не може бути. Але в Україні є законодавство, яке регулює введення санкцій. Українські компетентні органи ввели санкції щодо низки інформаційних ресурсів, які займалися фактично маніпуляціями, дезінформацією і використовувалися російськими спецслужбами. Певна хвиля невдоволення щодо цього так само розповсюджувалася спецслужбами Російської Федерації, держави-агресора. Я думаю, що треба рухатися саме в цьому напрямку", - сказав український міністр, повідомляє "Укрінформ".

Він зауважив, що українські спецслужби - Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки - мають проводити постійний моніторинг діяльності подібних інформаційних ресурсів.

"Якщо виявилися достатні докази того, що ними маніпулюють відповідні служби держави-агресора, треба застосовувати ті санкції, які ми вже маємо за законом про санкції. До речі, цей закон, незалежно від критики з боку нашого східного сусіда, держави-агресора, є ефективним", - додав міністр юстиції України.

Нагадаємо, що держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону поширювати "недостовірну суспільно значиму інформацію" в ЗМІ, що дозволить Роскомнадзору блокувати доступ до сайтів видань.