Українські ЗМІ, що транслюють меседжі Кремля, підпадають під закон "Про санкції"
"З точки зору свободи слова і принципу захисту незалежної журналістики, жодних обмежень для преси не може бути. Але в Україні є законодавство, яке регулює введення санкцій. Українські компетентні органи ввели санкції щодо низки інформаційних ресурсів, які займалися фактично маніпуляціями, дезінформацією і використовувалися російськими спецслужбами. Певна хвиля невдоволення щодо цього так само розповсюджувалася спецслужбами Російської Федерації, держави-агресора. Я думаю, що треба рухатися саме в цьому напрямку", - сказав український міністр, повідомляє "Укрінформ".
Він зауважив, що українські спецслужби - Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки - мають проводити постійний моніторинг діяльності подібних інформаційних ресурсів.
"Якщо виявилися достатні докази того, що ними маніпулюють відповідні служби держави-агресора, треба застосовувати ті санкції, які ми вже маємо за законом про санкції. До речі, цей закон, незалежно від критики з боку нашого східного сусіда, держави-агресора, є ефективним", - додав міністр юстиції України.
Нагадаємо, що держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону поширювати "недостовірну суспільно значиму інформацію" в ЗМІ, що дозволить Роскомнадзору блокувати доступ до сайтів видань.
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