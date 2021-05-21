ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїнсько-американська компанія Firefly Aerospace, що належить бізнесмену Максу Полякову, уклала контракт з компанією SpaceX на доставку у 2023 році на Місяць вантажного модуля Blue Ghost.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українсько-американська компанія співпрацюватиме зі SpaceX для місії на Місяць
Місія Blue Ghost включатиме доставку корисних вантажів NASA, що будуть необхідні для наукових місячних досліджень
Фото: Intuitive Machines
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Firefly.
"Місія Blue Ghost включатиме доставку корисних вантажів NASA, що будуть необхідні для наукових місячних досліджень та сприятимуть розвитку стійкої присутності на Місяці в межах програми 2Артеміда", - заявив віцепрезидент з комерційного продажу SpaceX Том Очінеро.
Як зазначається, модуль Blue Ghost полетить на Місяць на ракеті-носії SpaceX Falcon 9 та доправить 10 корисних вантажів для місії NASA в межах програми "Артеміда". Всього він доправить на поверхню Місяця близько 150 кг вантажу.
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