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Українських моряків вивезли із СІЗО "Лефортово", - адвокат

У суботу вранці з московського СІЗО виїхали два автобуси в супроводі поліцейського кортежу
Керівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов повідомив, що почався процес обміну полоненими між Україною і Росією.
Українських моряків вивезли із СІЗО "Лефортово", - адвокат Фото: Крым.Реалии

"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав Полозов російському агентству "Интерфакс" у суботу вранці.

Раніше адвокат Валентин Рибін заявив, що президент Володимир Зеленський помилував людей з обмінного списку. Однак він не уточнив, про яку кількість людей йдеться і не назвав їх прізвищ.

У профільній комісії підтвердили розгляд питання про помилування засуджених зі списку на обмін, але якими були рішення комісії, повідомити відмовилися.

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07 09 2019 10:23
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