ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов повідомив, що почався процес обміну полоненими між Україною і Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українських моряків вивезли із СІЗО "Лефортово", - адвокат
У суботу вранці з московського СІЗО виїхали два автобуси в супроводі поліцейського кортежу
Фото: Крым.Реалии
"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав Полозов російському агентству "Интерфакс" у суботу вранці.
Раніше адвокат Валентин Рибін заявив, що президент Володимир Зеленський помилував людей з обмінного списку. Однак він не уточнив, про яку кількість людей йдеться і не назвав їх прізвищ.
У профільній комісії підтвердили розгляд питання про помилування засуджених зі списку на обмін, але якими були рішення комісії, повідомити відмовилися.
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