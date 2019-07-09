Українських моряків вивезли із СІЗО "Лефортово", - адвокат

У суботу вранці з московського СІЗО виїхали два автобуси в супроводі поліцейського кортежу

Керівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов повідомив, що почався процес обміну полоненими між Україною і Росією.

"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав Полозов російському агентству "Интерфакс" у суботу вранці.

Раніше адвокат Валентин Рибін заявив, що президент Володимир Зеленський помилував людей з обмінного списку. Однак він не уточнив, про яку кількість людей йдеться і не назвав їх прізвищ.

У профільній комісії підтвердили розгляд питання про помилування засуджених зі списку на обмін, але якими були рішення комісії, повідомити відмовилися.