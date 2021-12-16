Український банк запустить пілотний проєкт електронних грошей на блокчейні

Проєкт реалізується під наглядом Національного банку та за підтримки Міністерства цифрової трансформації

"Таскомбанк" та фінтех компанія Bitt запускають пілотний проєкт електронних грошей на блокчейні Stellar для аналізу потенціалу використання блокчейн-технології при випуску е-гривні.

Про це йдеться у пресрелізі Таскомбанку, повідомляє Економічна правда.

Проєкт реалізується під наглядом Національного банку та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У рамках пілотного проєкту об’єднана команда досліджуватиме використання електронних грошей для програмованих виплат заробітної плати співробітникам ДП "Дія", проведення p2p платежів та розрахунків з мерчантами.

У повідомленні зазначається, що для українців електронна гривня може суттєво здешевити грошові транзакції та посилити безпеку особистих фінансів.

"Проєкт послужить технологічною основою для емісії електронних грошей і є важливим драйвером інновацій платіжно-фінансової інфраструктури в Україні", - зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Проєкт буде побудовано відповідно до чинного законодавства України про електронні гроші. Очікується, що закон про платіжні послуги, який регулюватиме обіг цифрових грошей та майбутню емісію цифрової валюти під егідою Національного Банку, набуде чинності у 2022 році.

Нагадаємо, що Україна увійшла до списку 14 світових блокчейн лідерів