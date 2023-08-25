Український фільм "Довбуш" купили вже понад 20 країн

На фільм витратили близько 120 мільйонів гривень, що робить його одним із найдорожчих в історії українського кіно.

Премʼєра українського пригодницько-історичного фільму "Довбуш" відбулася 24 серпня в Україні. Права на його показ уже купили понад 20 країн, а в семи він уже зʼявився на екранах кінотеатрів.

Про це розповів режисер Олесь Санін, за його словами, процес купівлі прав на фільм тільки почався.

Крім України, премʼєра "Довбуша" стартувала в країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.

Творці фільму відмовилися від фестивальних поїздок, бо хотіли, щоб глядачі чимшвидше побачили "Довбуша",але режисер зауважив, що все ж на фестиваль він потрапить.

Кінострічка розповідає про боротьбу ватажка опришків Олекси Довбуша. Дії відбуваються у Карпатах XVIII століття.

"Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками […] Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша", — так описується фільм.

Над зйомками працювали три тисячі людей, для фільму пошили понад тисячу костюмів і з нуля збудували фортецю під Києвом. На фільм витратили близько 120 мільйонів гривень, що робить його одним із найдорожчих в історії українського кіно.

Нагадаємо, мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Мавка за кордоном зібрав майже €2 мільйони. Сам бюджет стрічки склав 200 млн гривень.