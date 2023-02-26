Два українські фільми про війну отримали нагороди на Берлінале

Один з них навіть отримав гроші від німецької благодійної організації.

Одразу дві українські стрічки отримали нагороди на 73-му щорічному Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомляє ДержКіно України.

Короткометражна стрічка режисерки Надії Парфан "Це побачення" отримала спеціальну відзнаку Міжнародного журі.

Картина розповідає про життя у Києві під час повномасштабної війни в країні.

Кіноісторію журі кінофестивалю порівняло з однойменним короткометражним фільмом французького режисера Клода Лелуша.

"Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов’язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці – сама жінка", – сказало журі.

Також нагороду отримав українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші".

Картину відзначили спеціальною нагородою за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus. Також фільм отримав 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У фільмі йдеться про війну очима українок та дітей, які через російське вторгнення в Україну вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

"Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення", – розповіли на кінофестивалі.

Раніше повідомлялось, що володар "Греммі" Бред Пейслі написав кантрі-пісню за участю Зеленського.