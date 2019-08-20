Український політв'язень Шумков записав відеозвернення з колонії, - ВІДЕО
Відео передав російський адвокат Олексій Барановський, який відвідав Шумкова у колонії, повідомляє "Громадське".
"Шумков виглядає бадьоро, продовжує знаходиться в одиночці в БПРі (барак посиленого режиму, - ред.), крім нього і до недавнього часу Володимира Балуха, там утримуються лише так звані ісламісти з республік Північного Кавказу, кримінальних елементів в БПРі немає", - переказав Громадському адвокат слова свого підзахисного.
Як зазначив Олексій Барановський, Шумков розповів йому, як нещодавно політв’язня Володимира Балуха забрали "з речами на вихід". Того дня Балух встиг прокричати по бараку, що його відвезли на етап з речами.
"Їм не давали спілкуватися, хоча українці писали заяви, щоб їх поселили разом в одній камері, тому передавати важливу інформацію доводиться таким способом", - пояснив захисник.
Український політв'язень Олександр Шумков, засуджений в Росії до 4 років загального режиму у справі «Правого сектора», записав відеозвернення з колонії https://t.co/AW4dUrYkB4— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 серпня 2019 р.
"Уже адвокату сказав що минуло тижня забрали в невідомому напрямку Вову Балуха. Ламаємо голову, куди його повезли. Сиджу нормально, обстановка достатньо добра, навіть психологічно краща, ніж в інших загонах колонії. Хоча сиджу в одиночній камері, але йде постійне спілкування з іншими. Весь інший склад буру – це ісламісти по 205-й по 208-й, тому міжнародні відносини в бурі нормальні. По новинах чував щодо переговорів про обмін. Надій мало, але все-таки вони є", - каже Шумков у зверненні.
"Усім в Україні хочу передати вітання і побажання не втрачати надій на краще і самим якомога більше діяти, ставити плани і їх реалізовувати. Ці вибори показали, що суспільство просто вимагає зміни політичних еліт. І це має стати реальним поштовхом до прогресу нашої держави. В мене накопичується все більше сил, які потрібно буде по звільненню кинути на благо і прогрес нашої держави. Цього моменту чекаю з нетерпінням. Всім вітання і привіти", - додав він.
Як розповів Барановський, Олександр Шумков розгорнув у колонії там правозахисну діяльність: "У нього самого ситуація стабілізувалася, скарг на умови або звернення у нього зараз немає, але він звернувся з листом до російської омбудсменки Тетяни Москалькової зі скаргами на вогкість на стінах барака, і відсутність аптечки у чергових на посту".
Як пояснив адвокат, Шумков таким чином бореться, насамперед, за поліпшення умов утримання інших ув’язнених колонії.
Нагадаємо, що український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ".
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